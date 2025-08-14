Wielki pech Lewandowskiego. To już koniec. Czegoś takiego jeszcze nie było

Niestety, w "wyjątkowości" owego spotkania nie chodzi tu o boiskowe akcenty w wykonaniu naszych piłkarzy, a o sprawę wręcz przeciwną. Na murawie nie obejrzymy bowiem ani Wojciecha Szczęsnego, który - po wcześniejszym zarejestrowaniu - ma być tylko rezerwową opcją dla Joana Garcii, ani zmagającego się z urazem mięśnia dwugłowego Roberta Lewandowskiego.

36-letni napastnik ma być gotowy do gry w meczu 2. kolejki La Liga przeciwko Levante. W sobotę Estadi de Son Moix Hansi Flick musi radzić sobie jednak bez swojego najlepszego strzelca. A to oznacza, że Robert Lewandowski po raz pierwszy w swojej seniorskiej karierze przegapi premierową kolejkę rozgrywek ligowych. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy.

FC Barcelona zagra bez Roberta Lewandowskiego. Ale to nie problem dla Flicka

Nie oznacza to jednak z automatu wielkich problemów dla "Dumy Katalonii". Choć w kadrze zespołu próżno szukać bezpośredniego zmiennika Polaka, taką funkcję może pełnić Ferran Torres, co potwierdził nie tylko w ubiegłym sezonie, między innymi w rozgrywkach Pucharu Króla, ale także w przedsezonowych sparingach. Jego forma rozbudziła nawet na Półwyspie Apenińskim dyskusję dotyczącą obsady pozycji napastnika w drużynie Barcelony.

Miniona kampania udowodniła także, że i cała drużyna nie odczuwa boleśnie absencji Roberta Lewandowskiego. 36-latek w minionym sezonie przegapił cztery ligowe kolejki, a FC Barcelona zgarnęła w nich komplet punktów, strzelając łącznie 12 goli. Na dodatek, aż dwa z nich to starcia właśnie z Mallorcą, którą Barcelona rozbiła 5:1 na wyjeździe, a potem pokonała 1:0 przed własną publicznością. Brzmi dobrze, prawda?

Jeszcze lepiej wygląda bilans starć "Dumy Katalonii" z ekipą z Balearów. Ostatnia porażka obecnych mistrzów Hiszpanii z Mallorką przypada bowiem na sezon 2008/09, w którym Pep Guardiola rozpoczął na Camp Nou proces tworzenia "maszyny", mającej podbić całą piłkarską Europę. Od tamtej pory drużyna z Son Moix wyszarpała tylko dwa remisy z Barceloną, rozgrywając w tym czasie 18 spotkań.

Warto jednak odnotować, że jako obrońca tytułu Barcelona będzie musiała przystosować się do nieco nowej rzeczywistości, w której to nie goni, a musi de facto bronić się przed resztą stawki.

W dwóch ostatnich sezonach, w których Barca rozpoczynała sezon jako panujący mistrz Hiszpanii, notowała na starcie rozgrywek falstart, remisując 0:0 z Getafe (sezon 22/23) oraz przegrywając z Athletikiem Bilbao (19/20). Dlatego też "Duma Katalonii" nie może lekceważyć sobotniego spotkania. Dla ekipy Hansiego Flicka wskazana jest podczas wizyty na Balearach wzmożona koncentracja.

