Czy poprawki wprowadzone w bolidach Williamsa sprawią, że Robert Kubica będzie mógł nawiązać realną rywalizację z resztą stawki?

Czy Robert Kubica liczy, że GP Niemiec będzie przełomowym momentem dla Williamsa w trwającym sezonie. Ma się tak stać za pomocą poprawek, wprowadzonych przez zespół. Aby jednak myśleć o dobrym rezultacie w wyścigu, najpierw trzeba zająć jak najwyższe miejsce w kwalifikacjach.

Nowości to sekcje boczne, podłoga i tylne skrzydło - mają zapewnić więcej docisku, by samochód Kubicy lepiej zachowywał się na torze. W pierwszym piątkowym treningu pozwoliło to wyprzedzić Kubicy swojego kolegę z teamu George Russella i zbliżyć się do reszty stawki.

Wyścig GP Niemiec rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15.

Przebieg kwalifikacji przed GP Niemiec

15.14 - Tymczasem Kubica minimalnie szybszy od Russella, o 0.1 s.



15.12 - Lewis Hamilton jest na razie wyraźnie gorszy od prowadzącego Charlesa Leclerca - aż o 1.6 s. Valtteri Bottas też gorszy. Zapowiada się słaby dzień dla Mercedesa?



15.09 - Inżynierowie Ferrari sprawdzają jednostkę napędową. W ekipie jest dość nerwowo.



15.08 - Kubica i Russell z powrotem w garażu Williamsa.



15.07 - Sebastian Vettel zgłasza, że ma jakieś problemy z bolidem. Niepokój w Ferrari.



15.04 - Nad torem unoszą się ciemne chmury. Z prognoz wynika, że jest ok. 60-procentowa możliwość pojawienia się deszczu.



15.02 - Na torze jest już Robert Kubica, a także George Russell i Lance Stroll.



15.00 - Zaczynamy!



