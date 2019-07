Charles Leclerc z Ferrari był najszybszy na trzeciej sesji treningowej przed Grand Prix Niemiec Formuły 1 na torze Hockenheim. Robert Kubica z dużą zmianą w bolidzie, wymienionym nadwoziem, wykręcił przedostatni czas.

Już na piątkowych treningach w Niemczech dominowali kierowcy Ferrari. Pierwszą sesję wygrał reprezentant gospodarzy Sebastian Vettel, a drugą Charles Leclerc z Monaco. Ten ostatni w sobotę potwierdził wysoką formę i znów był najszybszy.

Pogoda zlitowała się nad kierowcami i nie było już upału takiego jak w piątek. Leclerc kilka razy poprawiał swój rezultat, aż wykręcił czas 1.12,380.

Drugą lokatę zajął Max Verstappen z Red Bulla ze stratą 0,168 s, a trzeci był Vettel, który do kolegi z zespołu stracił 0,264 s.

Co z kierowcami Mercedesa? Valtteri Bottas był czwarty, a Lewis Hamilton większość czasu spędził w garażu i wykręcił dopiero szósty czas. Obaj stracili do lidera ponad pół sekundy.

Kubica w piątek na pierwszym treningu był przedostatni, a na drugim zamienił się miejscami z kolegą z zespołu, George'em Russellem, i zajął ostatnią lokatę. W sobotę znów był lepszy od Brytyjczyka.



Po wczorajszych treningach mechanicy Williamsa wykryli w bolidzie Polaka uszkodzenia, których nie dało się naprawić na torze. Z tego powodu Kubica jeździ dziś z wymienionym nadwoziem - podali komentatorzy Eleven Sports.

Polak zajął 19. miejsce ze stratą 3,160 s do Leclerca i ok. 1,7 s do wyprzedzającego go bezpośrednio Daniela Ricciardo z Renaulta. Z ostatnim Russellem Kubica wygrał o 0,284 s.



O godzinie 15 rozpoczną się kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Niemiec.

Zdjęcie Robert Kubica / Getty Images

Przebieg trzeciego treningu:

13.00 - koniec trzeciej sesji treningowej!



12.58 - Kubica wciąż przedostatnim czasem. Na prowadzeniu Leclerc



12.56 - Russell w garażu, nie jeździ w końcówce treningu

12.52 - do wyprzedzającego go Daniiła Kwiata z Toro Rosso Kubica traci ponad 1,2 s



12.51 - Kubica przyspieszył i wyprzedził Russella. Polak przedostatni ze stratą 3,160 s do lidera



12.49 - na drugą pozycję za Leclerca wskoczył Verstappen, który traci do kierowcy Ferrari 0,168 s



12.48 - a tymczasem prowadzący Leclerc jeszcze minimalnie poprawił czas do 1.12,380



12.47 - Brytyjczyk pojawił się na torze na ostatnie minuty treningu



12.45 - od dłuższego czasu kłopoty z bolidem ma Hamilton, który przebywa w garażu



12.45 - zamykający stawkę Kubica traci 3,561 s do lidera i 0,124 s do wyprzedzającego go Russella



12.44 - prowadzący Leclerc jeszcze poprawił swój rezultat. Teraz jego najlepszy czas to 1.12,387



12.41 - nic nie zmienia się, jeśli chodzi o najlepsze wyniki. Leclerc wciąż przed Vettelem i Verstappenem. Dopiero czwarty Hamilton



12.32 - na trzecią pozycję, za Leclerca i Vettela, wskoczył Max Verstappen z Red Bulla ze stratą ponad pół sekundy do lidera



12.28 - tuż przed Polakiem jego kolega z Williamsa, George Russell, tylko minimalnie szybszy



12.27 - Robert Kubica na ostatniej pozycji, ale jego strata do lidera zmniejszyła się do 3,212 s



12.26 - na kolejnych miejscach Vettel i Hamilton



12.25 - prowadzący wciąż Leclerc wyśrubował wynik do 1.12,736



12.22 - Robert Kubica przejechał już okrążenie pomiarowe. Do najlepszego traci 4,079 s



12.17 - drugi czas ma inny z kierowców Ferrari Sebastian Vettel



12.16 - błyskawicznie wyprzedził Brytyjczyka Charles Leclerc. Kierowca Ferrari z czasem 1.13,117



12.15 - na czele stawki już lider Grand Prix Lewis Hamilton



12.10 - są pierwsze czasy. Na prowadzeniu Carlos Sainz z McLarena z wynikiem 1.14,152.



12.09 - żaden z kierowców nie przejechał jeszcze okrążenia pomiarowego



12.06 - pogoda nieco ulitowała się dziś nad kierowcami. Temperatura w Niemczech, która sięgała blisko 40 stopni, znacznie spadła. Pojawiła się jednak obawa o możliwe opady deszczu



12.05 - Robert Kubica z nowym nadwoziem wkroczył do akcji



12.02 - pierwsi kierowcy już na torze



12.00 - zaczynamy!

WS