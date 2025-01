FC Barcelona gra o finał. Co z obsadą bramki? Media wskazały nazwisko

Rozpoczyna się mały turniej o Superpuchar Hiszpanii 2024/25. W Arabii Saudyjskiej o trofeum powalczą FC Barcelona, Athletic Club, Mallorca i Real Madryt. Pierwsze dwa z tych zespołów zaprezentują się już w środowy wieczór w pierwszym półfinale. Jaki skład wystawi Hansi Flick? Media zgadzają się co do siedmiu nazwisk. Wśród rozważań co do pozostałych czterech miejsc nie pada nazwisko Wojciecha Szczęsnego.