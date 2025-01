Huczy po debiucie Szczęsnego. Tego się nie spodziewał. Tak uderzyli w Polaka

Szczęsny to jedyny bramkarz w elicie, który wychodzi na mecz z oddechem śmierdzącym tytoniem. To było wiele lat temu, gdy Johann Cruyff dokańczał palić papierosa w tunelu wiodącym do szatni, a w szkole kazali nam robić popielniczki z gliny jako prezent na Dzień Ojca. Palący bramkarz jest dziś takim dziwactwem, że zasługuje na to, by znaleźć się w kronikach

~ podsumowano sprawę Polaka