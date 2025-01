Szczęsny wezwany na rozmowę z Flickiem, wszystko już jasne. Trener Barcelony się nie wahał

Nareszcie - mogli pomyśleć kibice Barcelony, kiedy w komunikacie o oficjalnym składzie na mecz z Barbastro ujrzeli nazwisko "Szczęsny". Zgodnie z przewidywaniami hiszpańskich mediów Polak otrzymał szansę od Hansiego Flicka w Pucharze Króla i spisał się bez zarzutów . 34-latek stanowił pewny punkt defensywny i udało mu się zachować czyste konto, a Barca wygrała 4:0 i awansowała do 1/8 finału.

Udany debiut Szczęsnego. Wyciekły kulisy rozmowy z Hansim Flickiem

- Miał chyba najwięcej czasu w życiu, by przygotować się pod jeden konkretny mecz. Dołączył do klubu w trybie awaryjnym i od razu wiedział, że nie wskoczy z miejsca do bramki. Tym bardziej że mentalnie był na emeryturze. Natomiast teraz widziałem po nim pełen luz - ocenił występ brata.