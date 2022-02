Atak Rosjan i rozwijająca się sytuacja na frontach to obecnie najważniejsze informacje w mediach na całym świecie. Choć sport schodzi naturalnie na dalszy plan, również i na nim cała sytuacja się odbija. W ciągu ostatnich godzin wielu zawodników i zawodniczek prezentowało swoje wyrazy wsparcia dla Ukrainy - między innymi piłkarz reprezentacji Polski, Kamil Glik.

Wojna na Ukrainie. Julian Nagelsmann komentuje

Głos na temat sprawy zabrał również trener Bayernu Monachium, Julian Nagelsmann, podczas konferencji prasowej przed meczem z Eintrachtem Frankfurt. - Jestem zszokowany i przerażony, że coś takiego dzieje się w kraju, w którym jeszcze niedawno rozgrywaliśmy mecz - mówił, odnosząc się do grupowego starcia tegorocznej edycji Ligi Mistrzów przeciwko Dynamo Kijów.

- To mnie przeraża. Potępiam wojnę. Nie jest łatwo rozmawiać o piłce i funkcjonować. Dużo myśli się o tym, jakie będą konsekwencje - zwłaszcza dla ludzi na Ukrainie - dodawał.

- Wczoraj przeczytałem zdanie: "Nie ma drogi do pokoju, to pokój jest drogą" (jego autorem jest Mahatma Gandhi - przyp.red.). To powinno być motto wszystkich - zakończył.

Bayern zmierzy się z Eintrachtem w sobotę o godzinie 18:30.