Obie drużyny przygotowują się do mistrzostw Europy. Polacy mają za sobą cztery mecze towarzyskie. Przegrali z Serbią i Senegalem, a minimalnie pokonali Szwecję (74:72) i Islandią (92:90). Wciąż nie do końca wiadomo, na co ich stać, a na dodatek kadra przyjęła ostatnio cios - z powodu kontuzji w Eurobaskecie nie wystąpi Jeremy Sochan. Polski jedynak w NBA miał być ważnym elementem układanki trenera Igora Milicicia. Teraz szkoleniowiec musi wymyślić, kto będzie występował na pozycji nr 4 (silnego skrzydłowego).

Gruzini zagrają w mistrzostwach Europy w grupie C. W kadrze mają m. in. dwóch koszykarzy z NBA. Goga Bitadze gra w Orlando Magic, a Sandro Mamukelaszwili przez dwa sezonu występował z Jeremym Sochanem w San Antonio Spurs. Teraz przeniósł się do Toronto Raptors. W niedzielę grali sparing z Litwą, który przegrali 54:77, a wcześniej ulegli Estonii. Do Polski nie przyjechał Tornike Szengelia, kapitan Gruzinów i zawodników Barcelony.

Co ciekawe, reprezentacja Gruzji pierwszy oficjalny mecz w koszykówce rozegrała przeciwko Polsce. W Birmingham biało-czerwoni wygrali 91:68. Także w ostatnim spotkaniu tych drużyn dwa lata temu lepsi okazali się Polacy (87:76).

Polska jeszcze mocnej osłabiona

Jakby mało było problemów ze składem, nie zagrał Aleksander Balcerowski, podstawowy środowy biało-czerwonych. Początek w wykonaniu Polaków był udany. Dwa razy trafił Mateusz Ponitka, z dystansu dołożył Jordan Loyd i było 7:4, ale rywale błyskawicznie odrobili straty. Trudny do powstrzymania był zwłaszcza Bitadze.

Pierwsza kwarta była wyrównana, choć trener Milicić szybko musiał zdjąć środkowego Dominika Olejniczaka (dwa faule). Nieźle radzili sobie zmiennicy (zwłaszcza Michał Michalak - osiem punktów) w siódmej minucie był remis 17:17.

Wielkie problemy Polaków ze środkowym z NBA

Także początek drugiej części był wyrównany. Punktować zaczął Loyd, ale Gruzini rewanżowali się akcjami pod koszem. Polacy mogli odskoczyć rywalom, ale spudłowali kilka prostych rzutów. Dwa razy stracili piłkę pod koszem i po wsadzie Bitadze Gruzini wygrywali sześcioma punktami.

Środkowy gości był nie do powstrzymania w ataku, a do tego też straszył blokami w obronie. Biało-czerwoni próbowali odrabiać straty, ale na kolejną czapę nadział się Szymona Zapała. Końcówka należał do rywali, którzy na przerwę schodzili z ośmioma punktami przewagi.

Sygnał do odrabiania strat dał Olejniczak, a Tomasz Gielo zaliczył akcję 2+1. Po rzutach wolnych Ponitki przewaga rywali zmalała do dwóch punktów (54:56). W 24. minucie Michał Sokołowski trafił z dystansu, a przy okazji był faulowany przez Gitadze. Na dodatek to był już czwarty faul lidera reprezentacji Gruzji.

Polacy wyszli na prowadzenie, wydawało się, że pójdą za ciosem, tymczasem zaczęli popełniać błędy, a także pudłować. Mimo wszystko po dobrej trzeciej części odrobili straty i mieli minimalną przewagę (68:66).

I znów mogli ją powiększyć, ale pudłowali rzut za rzutem. Rywale jednak też nie trafiali i nadal było blisko remisu. Wreszcie z dystansu wcelował Sokołowski, rzut wolny wykorzystał, ale to wciąż była niewielka przewaga (80:77).

Kiedy jednak pięć punktów z rzędu zdobył kolejne po Michalaku rezerwowy Tomasz Gielo wygrana była na wyciągnięcie ręki i tak się stało. To druga z rzędu wygrana Polaków. Ostatnio taką minipassę mieli w czerwcu ubiegłego roku.

Polska - Gruzja 94:89 (25:26, 18:25, 25:15, 26:23)

Polska: Loyd 15, Pluta 2, Ponitka 13, Dziewa 8, Olejniczak 9 oraz Zapała, Gielo, Sokołowski 5, Michalak 17, Łączyński 5, Żołnierewicz 4, Sternicki.

