Lavarini uprzedzony, siatkarki wzięły sprawy w swoje ręce. Wystarczyło kilka zdjęć
Już tylko kilka dni dzieli nas od rozpoczęcia siatkarskich mistrzostw świata kobiet. Mimo to PZPS oraz Stefano Lavarini wciąż nie ogłosili oficjalnie wąskiej kadry na ten turniej. W kuluarach szczególnie głośno jest o dwóch zmianach, które miał dokonać szkoleniowiec kadry względem składu drużyny w turnieju finałowym Ligi Narodów. Te potwierdziły... same siatkarki, które opublikowały zdjęcia z samolotu, którym lecą do Azji.
Bardzo dobrze podczas aktualnie trwającego sezonu reprezentacyjnego spisują się siatkarki kadry Polski. Podopieczne Stefano Lavariniego niedawno przy okazji turnieju finałowego Ligi Narodów w Łodzi po raz trzeci z rzędu zdobyły brązowy medal tych rozgrywek. Te dokonały tego po pokonaniu Japonek 3:1 w meczu o trzecie miejsce.
Szczególnie dobrze na przestrzeni całego turnieju spisywała się kapitanka kadry, Agnieszka Korneluk. Jej dyspozycja została doceniona i została uznana najlepszą środkową zmagań, meldując się w drużynie marzeń.
Sukces ten zdecydowanie nie byłby możliwy bez zmienniczek, bowiem w ćwierćfinale z Chinkami bohaterkami meczu zostały Paulina Damaske i Alicja Grabka. Te świetnie spisały się wchodząc na boisko i pewnie ciągnęły drużynę do upragnionego zwycięstwa, co potwierdzają słowa m.in. Martyny Czyrniańskiej.
- Dziewczyny pokazały, że mamy szeroką ławkę. To, co zrobiły Paulina Damaske i Ala Grabka, to jest coś niesamowitego - mówiła.
Po tych rozgrywkach drużyna dostała kilka dni wolnego, a na zgrupowaniu nie pojawiła się już Weronika Centka-Tetianiec, która niedawno przyznała, że sama chciała opuścić drużynę ze względu na kontuzję kciuka. W Szczyrku za to pojawiło się kilka nowych twarzy. Poza składem z turnieju w Łodzi do kadry dołączyły Olivia Różański, Sonia Stefanik i Marlena Kowalewska, która wraca do kadry po problemach zdrowotnych.
Sensacyjne wieści z kadry, zmiana stała się faktem
Obecność Kowalewskiej wywołała sporo dyskusji w mediach, szczególnie pod względem pozycji rozgrywającej, na której gra. Jak informował niedawno Przegląd Sportowy Onet, miała ona zastąpić wcześniej wspomnianą Grabkę w drużynie i polecieć na mistrzostwa świata. Miejsce Centki-Tietianiec zająć natomiast ma Stefanik.
Informacje te nie otrzymały jeszcze oficjalnego potwierdzenia, lecz sprawy w swoje ręce wzięły same siatkarki, które opublikowały w mediach społecznościowych kilka zdjęć z samolotu, którym pierw udają się do Japonii, a następnie do Tajlandii, gdzie rozegrane zostaną mistrzostwa świata.
Na fotografiach widoczne są właśnie Marlena Kowalewska oraz Sonia Stefanik, co wskazuje, że te najprawdopodobniej znajdą się w wąskiej kadrze na nadchodzący turniej.
"Biało-Czerwone" swoje zmagania w mistrzostwach rozpoczną 23 sierpnia od spotkania z Wietnamem (godz. 15.30). Następnie zmierzą się z Kenią (25 sierpnia, godz. 15.30) oraz Niemcami (27 sierpnia, godz. 15.30).