Lavarini uprzedzony, siatkarki wzięły sprawy w swoje ręce. Wystarczyło kilka zdjęć

Bardzo dobrze podczas aktualnie trwającego sezonu reprezentacyjnego spisują się siatkarki kadry Polski. Podopieczne Stefano Lavariniego niedawno przy okazji turnieju finałowego Ligi Narodów w Łodzi po raz trzeci z rzędu zdobyły brązowy medal tych rozgrywek. Te dokonały tego po pokonaniu Japonek 3:1 w meczu o trzecie miejsce.

Szczególnie dobrze na przestrzeni całego turnieju spisywała się kapitanka kadry, Agnieszka Korneluk. Jej dyspozycja została doceniona i została uznana najlepszą środkową zmagań, meldując się w drużynie marzeń.

Sukces ten zdecydowanie nie byłby możliwy bez zmienniczek, bowiem w ćwierćfinale z Chinkami bohaterkami meczu zostały Paulina Damaske i Alicja Grabka. Te świetnie spisały się wchodząc na boisko i pewnie ciągnęły drużynę do upragnionego zwycięstwa, co potwierdzają słowa m.in. Martyny Czyrniańskiej.

- Dziewczyny pokazały, że mamy szeroką ławkę. To, co zrobiły Paulina Damaske i Ala Grabka, to jest coś niesamowitego - mówiła.

Po tych rozgrywkach drużyna dostała kilka dni wolnego, a na zgrupowaniu nie pojawiła się już Weronika Centka-Tetianiec, która niedawno przyznała, że sama chciała opuścić drużynę ze względu na kontuzję kciuka. W Szczyrku za to pojawiło się kilka nowych twarzy. Poza składem z turnieju w Łodzi do kadry dołączyły Olivia Różański, Sonia Stefanik i Marlena Kowalewska, która wraca do kadry po problemach zdrowotnych.

Sensacyjne wieści z kadry, zmiana stała się faktem

Obecność Kowalewskiej wywołała sporo dyskusji w mediach, szczególnie pod względem pozycji rozgrywającej, na której gra. Jak informował niedawno Przegląd Sportowy Onet, miała ona zastąpić wcześniej wspomnianą Grabkę w drużynie i polecieć na mistrzostwa świata. Miejsce Centki-Tietianiec zająć natomiast ma Stefanik.

Informacje te nie otrzymały jeszcze oficjalnego potwierdzenia, lecz sprawy w swoje ręce wzięły same siatkarki, które opublikowały w mediach społecznościowych kilka zdjęć z samolotu, którym pierw udają się do Japonii, a następnie do Tajlandii, gdzie rozegrane zostaną mistrzostwa świata.

Na fotografiach widoczne są właśnie Marlena Kowalewska oraz Sonia Stefanik, co wskazuje, że te najprawdopodobniej znajdą się w wąskiej kadrze na nadchodzący turniej.

"Biało-Czerwone" swoje zmagania w mistrzostwach rozpoczną 23 sierpnia od spotkania z Wietnamem (godz. 15.30). Następnie zmierzą się z Kenią (25 sierpnia, godz. 15.30) oraz Niemcami (27 sierpnia, godz. 15.30).

Stefano Lavarini: Mamy ogromną motywację oraz świadomość, że przeżyliśmy już trudne momenty Polsat Sport Polsat Sport

Stefano Lavarini Marcin Golba AFP

Alicja Grabka (druga z prawej, z nr 21. w reprezentacji Polski) Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Polskie siatkarki, z nr 4 Marlena Kowalewska Jarek Praszkiewicz PAP