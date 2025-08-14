Lech Poznań - Korona Kielce w 5. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 16 sierpnia 2025 godz. 20:15Lech Poznań, jako mistrz Polski, podejmuje Koronę Kielce w sobotni wieczór 16 sierpnia o godz. 20:15 na Enea Stadionie. Mecz zostanie rozegrany pod okiem sędziego Piotra Lasyka z Bytomia. Szkoleniowiec Lecha, Niels Frederiksen, zapowiada eliminację prostych błędów w rozegraniu, które zaważyły w poprzednich spotkaniach. Z kolei trener Korony, Jacek Zieliński, liczy na dobrą formę Martina Remacle i stabilne relacje z nowym napastnikiem, Antonínem Cortésem Heredią. Zapraszamy na relację na żywo.