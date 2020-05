Bayern Monachium ustalił warunki przedłużenia umowy z Thiago Alcantarą - donosi Christian Falk. Niemiecki dziennikarz spodziewa się oficjalnej informacji jeszcze w tym tygodniu.

We wcześniejszych tygodniach Bayern przedłużył umowy m.in. z Thomasem Muellerem, Alphonso Daviesem oraz trenerem Hansim Flickiem.



Teraz Bawarczycy doszli także do porozumienia z Thiago - twierdzi Christian Falk, dziennikarz niemieckiego "Bilda". Obecny kontrakt wygasał z końcem przyszłego sezonu, ale ma zostać przedłużony o kolejne dwa lata.



29-latek jest zawodnikiem Bayernu od 2013 roku, kiedy sprowadził go tam Pep Guardiola. Wychowanek Barcelony nie ukrywa, że bardzo dobrze czuje się w Monachium i liczy na dalsze sukcesy w bawarskim klubie.



Według Falka duże znacznie w decyzji przedłużenia kontraktu miała osoba trenera Flicka, u którego Thiago ponownie błyszczał pełnią blasku. Oficjalna informacja w tej sprawie ma zostać podana jeszcze w tym tygodniu.



Następni w kolejce do przedłużenia umów z Bayernem mają być Manuel Neuer, a także Davidem Alabą.





