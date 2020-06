Mistrzowi świata WBC wagi ciężkiej, Tysonowi Fury'ego (30-0-1, 21 KO) nigdy nie brakowało pewności siebie. Tym razem Brytyjczyk po raz kolejny ogłosił się najwspanialszym zawodnikiem w historii, dodając, że nikt z dawnych mistrzów nie mógłby go pobić. Odniósł się również do swojej lutowej walki, w której zdetronizował Deontaya Wildera (42-1-1, 41 KO) w wielkim stylu.

- Żaden "ciężki" z jakiejkolwiek ery w ciągu ostatniego tysiąclecia nie mógłby mnie pokonać. Jestem najwspanialszym zawodnikiem, jaki się urodził i co powiecie na taką dawkę skromności? Nie można pokonać kogoś, kto ma w sobie tyle serca, ile ma ród Furych - powiedział "Król Cyganów".

- Urodziłem się po to, by walczyć, a teraz jestem na najwyższym światowym poziomie i udowadniam swoją wielkość w każdym występie. Czego nie wiecie o mojej ostatniej walce? Wielu ludzi myśli, że załatwiłem Wildera tym prawym za ucho, ale tak naprawdę robotę zrobił pierwszy lewy sierpowy w skroń. Wyprzedziłem go tym ciosem, gdy nacierał - dodał charyzmatyczny olbrzym, który trzecią walkę z Wilderem ma stoczyć jesienią lub zimą.