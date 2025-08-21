Zakończyła się piękna przygoda Igi Świątek i Caspera Ruuda w turnieju miksta, rozgrywanym w ramach US Open 2025. Dużym zaskoczeniem dla niektórych mógł być już sam fakt, że raszynianka w ogóle przystąpiła do tych zawodów, mając na względzie to, że dosłownie chwilę wcześniej grała w WTA 1000 Cincinnati, które to zawody wygrała. Polka miała więc mało czasu nie tylko na przelot z Ohio do Nowego Jorku, ale też na regenerację i przygotowanie się do turnieju w grze podwójnej.

Idze Świątek nie tylko udało się zagrać, ale również i wykręcić znakomity wynik. Raszynianka nie jest znana z sukcesów z gry w mikście, dlatego drugie miejsce, które wraz z Casperem Ruudem zajęła w US Open, należy rozpatrywać pozytywnie. Polsko-norweska para najpierw pokonała amerykański duet Madison Keys/Frances Tiafoe. Następnie Świątek i Ruud okazali się lepsi od Caty McNally i Lorenzo Musettiego. Po dniu przerwy nadeszła pora na półfinałowe starcie z Jessicą Pegulą i Jackiem Draperem, a więc głównymi faworytami do końcowego triumfu. Spotkanie to trwało prawie półtorej godziny i zakończyło się wielkim, aczkolwiek niełatwym, zwycięstwem Świątek i Ruuda. Pierwszego seta wygrała amerykańsko-brytyjska para, jednak w drugim wyrównała Polka z Norwegiem. Do rozstrzygnięcia losów tego starcia potrzebny był więc super tie-break, rozgrywany do 10. I tam lepsi okazali się Świątek i Ruud, dzięki czemu awansowali oni do wielkiego finału.

W finale już tak kolorowo nie było. Świątek i Ruudowi przyszło się mierzyć z włoską parą Sara Errani/Andrea Vavassori. Pierwszy set - dla tenisistów z Italii, drugi - dla Polki i Norwega. Do rozstrzygnięcia losów starcia potrzebny był super tie-break, w którym lepszy okazał się duet Errani/Vavassori. To oni sięgnęli po triumf w turnieju miksta US Open, a Świątek i Ruud musieli zadowolić się drugim miejscem.

Mimo porażki w finale, Iga Świątek i Casper Ruud mogą być z siebie zadowoleni. I to nie tylko z wyniku. Norweg bowiem zapisał się na kartach historii współczesnego tenisa. Nie dokonałby tego jednak, gdyby nie pomoc raszynianki.

Casper Ruud został jedynym aktywnym tenisistą, który dotarł do ćwierćfinału singla, debla i miksta w Wielkim Szlemie. W singlu Norweg cztery razy docierał do 1/4 finału, a w grze podwójnej mężczyzn udało mu się zagrać w tej fazie w trakcie Wimbledonu w 2021 roku. Wówczas wystąpił u boku Szweda André Göranssona. Teraz wystąpił w ćwierćfinale miksta US Open, u boku Igi Świątek.

Iga Świątek: Czasami mam dosyć tego wszystkiego, co wiąże się z tenisem Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek i Casper Ruud Elsa AFP

Iga Swiątek i Casper Ruud TIMOTHY A.CLARY AFP

Iga Świątek i Casper Ruud w trakcie turnieju miksta US Open 2025 TIMOTHY A. CLARY AFP