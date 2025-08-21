Partner merytoryczny: Eleven Sports

Najpierw przegrana Świątek w finale, a teraz taka informacja. Polka znacząco się do tego przyczyniła

Bartosz Nawrocki

Iga Świątek i Casper Ruud zakończyli swój udział w turnieju miksta, rozgrywanego w ramach wielkoszlemowego US Open. Polsko-norweska para dotarła do finału, w którym jednak musiała uznać wyższość włoskiego duetu Sara Errani/Andrea Vavassori. Mimo niekorzystnego wyniku, Ruud może być z siebie dumny. Nie osiągnąłby jednak tego, gdyby nie pomoc Igi Świątek.

Iga Świątek i Casper Ruud odebrali nagrodę za drugie miejsce w mikście US Open 2025
Iga Świątek i Casper Ruud odebrali nagrodę za drugie miejsce w mikście US Open 2025TIMOTHY A. CLARY / AFPAFP

Zakończyła się piękna przygoda Igi Świątek i Caspera Ruuda w turnieju miksta, rozgrywanym w ramach US Open 2025. Dużym zaskoczeniem dla niektórych mógł być już sam fakt, że raszynianka w ogóle przystąpiła do tych zawodów, mając na względzie to, że dosłownie chwilę wcześniej grała w WTA 1000 Cincinnati, które to zawody wygrała. Polka miała więc mało czasu nie tylko na przelot z Ohio do Nowego Jorku, ale też na regenerację i przygotowanie się do turnieju w grze podwójnej.

Idze Świątek nie tylko udało się zagrać, ale również i wykręcić znakomity wynik. Raszynianka nie jest znana z sukcesów z gry w mikście, dlatego drugie miejsce, które wraz z Casperem Ruudem zajęła w US Open, należy rozpatrywać pozytywnie. Polsko-norweska para najpierw pokonała amerykański duet Madison Keys/Frances Tiafoe. Następnie Świątek i Ruud okazali się lepsi od Caty McNally i Lorenzo Musettiego. Po dniu przerwy nadeszła pora na półfinałowe starcie z Jessicą Pegulą i Jackiem Draperem, a więc głównymi faworytami do końcowego triumfu. Spotkanie to trwało prawie półtorej godziny i zakończyło się wielkim, aczkolwiek niełatwym, zwycięstwem Świątek i Ruuda. Pierwszego seta wygrała amerykańsko-brytyjska para, jednak w drugim wyrównała Polka z Norwegiem. Do rozstrzygnięcia losów tego starcia potrzebny był więc super tie-break, rozgrywany do 10. I tam lepsi okazali się Świątek i Ruud, dzięki czemu awansowali oni do wielkiego finału.

W finale już tak kolorowo nie było. Świątek i Ruudowi przyszło się mierzyć z włoską parą Sara Errani/Andrea Vavassori. Pierwszy set - dla tenisistów z Italii, drugi - dla Polki i Norwega. Do rozstrzygnięcia losów starcia potrzebny był super tie-break, w którym lepszy okazał się duet Errani/Vavassori. To oni sięgnęli po triumf w turnieju miksta US Open, a Świątek i Ruud musieli zadowolić się drugim miejscem.

    Mimo porażki w finale, Iga Świątek i Casper Ruud mogą być z siebie zadowoleni. I to nie tylko z wyniku. Norweg bowiem zapisał się na kartach historii współczesnego tenisa. Nie dokonałby tego jednak, gdyby nie pomoc raszynianki.

    Casper Ruud został jedynym aktywnym tenisistą, który dotarł do ćwierćfinału singla, debla i miksta w Wielkim Szlemie. W singlu Norweg cztery razy docierał do 1/4 finału, a w grze podwójnej mężczyzn udało mu się zagrać w tej fazie w trakcie Wimbledonu w 2021 roku. Wówczas wystąpił u boku Szweda André Göranssona. Teraz wystąpił w ćwierćfinale miksta US Open, u boku Igi Świątek.

    Dwoje tenisistów siedzi na ławce w trakcie przerwy, rozmawiają ze sobą, kobieta energicznie gestykuluje, mężczyzna trzyma butelkę wody i ręcznik.
    Iga Świątek i Casper RuudElsaAFP
    Dwoje tenisistów w trakcie rozmowy na korcie, kobieta w czarno-białym stroju trzyma piłkę tenisową przy twarzy, mężczyzna w oliwkowym stroju z rakietą opiera się na biodrze, w tle widoczne logo turnieju oraz zegar Rolex.
    Iga Swiątek i Casper RuudTIMOTHY A.CLARYAFP
    Dwoje tenisistów ubranych w sportowe stroje rozmawia ze sobą na korcie podczas turnieju, trzymając rakiety oraz piłkę tenisową, w tle widoczni kibice na trybunach.
    Iga Świątek i Casper Ruud w trakcie turnieju miksta US Open 2025TIMOTHY A. CLARYAFP

