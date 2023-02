Witalij Kliczko niezłomny charakter z ringu, który doprowadził go do największych sukcesów, na stałe zapisanych w historii boksu zawodowego, przeniósł na największą próbę w życiu po sporcie, która zastała naród ukraiński niemal równo rok temu.

Bardzo ciekawego wywiadu gospodarz około trzymilionowej ukraińskiej metropolii udzielił Bild am Sonntag , czyli najlepiej sprzedającej się niedzielnej gazecie ogólnokrajowej w Niemczech. To właśnie w tym kraju heros sportu przez całe lata budował swoją potęgę w ringu. Zapytany, czy były momenty, gdy bał się o swoje życie, odparł zupełnie szczerze:

- Tak, były bardzo niebezpieczne momenty. Od początku byliśmy z żołnierzami na froncie , który znajdował się zaledwie 15 kilometrów od centrum. Nieustannie dochodziło do wybuchów. I wiedzieliśmy, że w mieście były grupy terrorystyczne, które specjalnie na to polowały - powiedział Kliczko.

W rozmowie padło nawet pytanie o... testament, a konkretnie o to, czy drugi najpopularniejszy człowiek na Ukrainie, po prezydencie Wołodymyrze Zełenskim, spisał swoją ostatnią wolę na wypadek najgorszego. "Doktor Żelazna Pięść", jak nazywano go w trakcie kariery bokserskiej, odparł przecząco i z pełną nadzieją, że: "jestem pewien, iż mam na to czas".