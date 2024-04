Czy na bazie zebranego materiału dowodowego już teraz można powiedzieć, że w Buczy doszło do ludobójstwa , czy w terminologii prawnej jest to tylko "zbrodnia wojenna"? Takie organizacje, jak ONZ, celem odpowiedniej kwalifikacji muszą posiadać niezbity dowód, że zgotowano masakrę ludności cywilnej . Według strony ukraińskiej, rzeź w Buczy, której sprawcą były siły zbrojne Federacji Rosyjskiej , kosztowała życie ponad 400 nieuzbrojonych cywilów .

Nie ma natomiast żadnej wątpliwości, gdy zdjęcia z tego miasta obiegły media na całym świecie, że doszło do niewyobrażalnego bestialstwa , a ciała ludzi w wyniku licznych egzekucji leżały na każdym kroku, jakby oprawcy urządzili sobie strzelanie do ruchomego celu.

Do tej okrutnej zbrodni doszło zaraz na początku pełnoskalowej wojny, w marcu 2022 roku, po tym jak w ostatnich dniach lutego Rosjanie wkroczyli do miasta. Ponad miesiąc zajęło ukraińskiej armii, aby wyprzeć najeźdźcę z tego terenu. Dokładnie 31 marca 2022 roku ukraińscy żołnierze wyzwolili Buczę i ta data na stałe zapisała się w najnowszej historii tego państwa. Co roku obchodzona jest rocznica oswobodzenia miasta spod rosyjskiej tyranii.