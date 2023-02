Kliczko ma fatalną wiadomość dla Putina. Co na to zbrodniarz?

Kliczko obiecał Putinowi wiele "niespodzianek" i "prezentów"

Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że ta wojna jeszcze trochę potrwa, ponieważ możliwości Rosji wciąż wydają się być spore . Dlatego ciągle realne zagrożenie czyha nad Kijowem , jednak zdający sobie z tego doskonale sprawę Ukraińcy wykorzystali ostatnie miesiące, by stolicę przygotować najlepiej jak to możliwe.

- Nie jest tajemnicą, że Kijów, ze swoim szczególnym statusem - jako stolica i symbol państwa - był i pozostaje celem agresora. Rosjanie nadal chcą go zdobyć, ale pytanie brzmi, czy będą w stanie to zrobić. Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy dużo lepiej przygotowani. Jeśli powezmą taką decyzję, będzie to z ich strony duży błąd. Przygotowaliśmy wiele "niespodzianek" i "prezentów" dla każdego agresora, który z bronią ruszy w kierunku Kijowa - zapowiedział Kliczko.