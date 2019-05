Już 29 czerwca w Providence mistrz WBO wagi średniej, Demetrius Andrade (27-0, 17 KO) zmierzy się z Maciejem Sulęckim (28-1, 11 KO). Promotor Amerykanina, Eddie Hearn zazwyczaj z uznaniem wyraża się o Polaku, ale w sobotę oprócz pochwał wkradła się też inna nuta.

Zdjęcie Maciej Sulęcki /AFP

Brytyjczyk wybiega w przyszłość i twierdzi, że jego zawodnik jest w doskonałej sytuacji przed decydującą rozgrywką na szczycie swojej kategorii.



- Demetrius znajduje się w idealnej pozycji. Jest ostatnim elementem układanki w grze o wszystkie pasy wagi średniej. Musi teraz po prostu nadal wygrywać. Na tle Sulęckiego ma moim zdaniem szansę dobrze wyglądać. Potrzebuje zawodnika, który podejmuje walkę. Mam nadzieję, że wypełnimy Dunkin' Donuts Center i zrobimy z tego pojedynku duże wydarzenie, tak by Demetrius mógł zwiększyć swoją wiarygodność i popularność wśród ludzi. Stać się kimś więcej niż graczem drugiego planu, pokazać, że do niego należy klucz do unifikacji tytułów - powiedział Hearn, jeden z najmocniejszych promotorów w światowym boksie.