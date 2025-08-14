Skoki narciarskie. LGP w Wiśle - kwalifikacje i konkurs indywidualny. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 17 sierpnia 2025 godz. 15:00Już 17 sierpnia 2025 roku Wisła ponownie stanie się stolicą światowych skoków narciarskich! Na skoczni im. Adama Małysza w Malince rozegrany zostanie konkurs Letniego Grand Prix w nowym, widowiskowym formacie „High Five”. Kwalifikacje rozpoczną się o godz. 13:30, a sam konkurs ruszy o 15:00. Skoczkowie rywalizować będą w grupach, a przed finałem punkty zostaną wyzerowane, co zagwarantuje emocje do ostatniego skoku. W Wiśle pojawi się czołówka światowa i cała kadra Polski, a kibice będą mogli liczyć na sportową atmosferę, liczne atrakcje oraz niezapomniane wrażenia z letniego święta skoków narciarskich. Zapraszamy na relację na żywo.