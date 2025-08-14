Przerwano milczenie ws. 3-krotnego mistrza świata. Na jaw wychodzą nowe fakty

Tai Woffinden nie będzie w przyszłym roku startował w rzeszowskim klubie. Brytyjczyk dogadał się już z Moonfin Malesą Ostrów na starty w latach 2026-2027. Teraz Texom Stal przerwała milczenie i po raz pierwszy zabrała głos ws. negocjacji z Woffindenem.

Woffinden wyrywał się, żeby ogłosić pozostanie. Później stało się to

- To dla mnie bardzo ciężki temat, bo darzę Tai'a wielką sympatią - rozpoczął ustępujący po tym sezonie prezes Michał Drymajło. - Tai ma u nas w tym roku bardzo wysoki kontrakt. Do tej pory wypłaciliśmy mu 2 z 6 rat. Pozostałe cztery będą wypłacone zgodnie z harmonogramem, na jaki się z nim umówiliśmy. Dostał część środków na przeżycie, a kolejną będzie miał wypłacaną cyklicznie. Priorytetem dla nas są zawodnicy, którzy startują w meczach. Chcieliśmy zachować płynność finansową - tłumaczy.

W czerwcu informowaliśmy, że Woffinden wyrywał się tuż po meczu z FOGO Unią Leszno, żeby ogłosić kibicom pozostanie w Rzeszowie. - Tai przyjechał na mecz w rundzie zasadniczej z Lesznem. Chciał już ogłaszać, że zostaje u nas. Powiedziałem mu, żeby tego nie robił, bo nie jesteśmy jeszcze dogadani. Wtedy usłyszałem zdanie, które mnie zmroziło - wyznaje.

Woffinden zażądał podwyżki, Rzeszów to odrzucił

- Powiedział: jak nie jeżdżę teraz, to muszę dostać podwyżkę, bo nie jeżdżę w tym roku i nie zarabiam. Usłyszeliśmy te warunki finansowe. Odpowiedzieliśmy, że w takim razie możemy mu życzyć powodzenia w nowym klubie. Dla nas wypłata tak dużego zobowiązania była nie do zaakceptowania. Takim kontrakt byłby obarczony ogromnym ryzykiem - podkreśla działacz.

- Niepełną prawdą jest to, co Tai odpisał jednemu z kibiców. Zaoferowaliśmy mu kontrakt warszawski, ale przekazaliśmy to w inny sposób. Jeżeli nie dostałby żadnej innej oferty, mógł liczyć na "warszawkę" u nas i następnie wiosną dyskutowalibyśmy o jego startach. Wizja Katarzyny (Marszałek, przyszła pani prezes - dop. red.) była taka, żeby Stal dysponowała piątką równych seniorów. Gdybyśmy wzięli Tai'a, a on by nagle nie wystartował, mielibyśmy dziurę - dopowiada.

Drymajło nie chciał, żeby doszło do takiej sytuacji, jak w tym sezonie. Choć David Bellego jest najsłabszym seniorem, to przekroczył już dopuszczalną liczbę punktów i nie może zostać wypożyczony do innego klubu. Stal była zmuszona w trakcie rozgrywek sięgnąć po Nicolaia Klindta. W innym wypadku nie awansowaliby do fazy play-off.

Będą konsekwencje wobec Woffindena?

- W pierwszych dniach byliśmy bardzo zaangażowani w pomoc szpitalną Tai'owi. Jako Stal wiele wzięliśmy na siebie. Nie mamy żalu, że podpisał w innym klubie. Zawiedliśmy się na nim, kiedy zobaczyliśmy tak wczesne ogłoszenie kontraktu w Ostrowie. Dyskutujemy nad tym z radą nadzorczą i zachowamy się adekwatnie do sytuacji - kończy.

Prezes Michał Drymajło. W tle pusta trybuna stadionu Stali Rzeszów. Krzysztof Kapica East News

Prezes Stali Rzeszów Michał Drymajło i Tai Woffinden East News East News

Tai Woffinden. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

