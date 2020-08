Deontay Wilder (42-1-1, 41 KO) przemówił po kilkunastu tygodniach. Brytyjscy dziennikarze spekulują tylko, czy odnosił się do Tysona Fury'ego (30-0-1, 21 KO), czy też może Dilliana Whyte'a (27-2, 18 KO).

"Wierzę w jedną rzecz, oko za oko" - napisał były już mistrz świata wagi ciężkiej federacji WBC.

Amerykanin wykorzysta zapis kontraktowy i spróbuje zrewanżować się "Królowi Cyganów" za remis i porażkę. Ale równie dobrze mógł odnieść się do Whyte'a, który przez wiele miesięcy go obrażał, a w sobotni wieczór został ciężko znokautowany przez Aleksandra Powietkina.

Co ciekawe wygrana Rosjanina może ułatwić drogę do pełnej unifikacji Fury vs Anthony Joshua (23-1, 21 KO). Oczywiście obaj muszą najpierw wygrać najbliższe walki - Tyson z Wilderem, a Anthony z Kubratem Pulewem (28-1, 14 KO).



Trzecia walka Fury vs Wilder zaplanowana jest wstępnie na 19 grudnia.