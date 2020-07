Do długi wyczekiwanej bitwy o Francję - walki mistrza olimpijskiego z Rio i jednego z najciekawszych prospektów wagi ciężkiej Tony'ego Yoki (7-0, 6 KO) z byłym pretendentem do tytułu zawodowego mistrza świata Johannem Duhaupasem (38-5, 25 KO) - dojdzie 25 września w Paryżu.

Yoka i Duhauapas to reprezentanci dwóch pokoleń francuskiego boksu. 28-letni, mocno promowany i bardzo popularny w ojczyźnie ''Podbój'' podpisał w lutym kontrakt w grupą Top Rank i miał zadebiutować w USA, jednak pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany. Na razie Yokę czeka paryska, transmitowana przez Canal+ konfrontacja z 39-letnim ''Gadem'' - twardzielem z Abbeville, który napsuł już krwi niejednemu gwiazdorowi i wygląda na to, że utrzymuje dobrą formę, na to przynajmniej wskazują doniesienia o jego regularnych treningach i sparingach.

Przypomnijmy, że ostatnia dotychczas walka Yoki miała miejsce we wrześniu zeszłego roku, Tony pokonał wtedy przez TKO Michaela Wallischa. Ostatni występ Duhaupas mieliśmy natomiast okazję oglądać w październiku, gdy Johann znokautował Luisa Pascuala.