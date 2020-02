- Jesteśmy na ostatniej prostej negocjacji. To na ten moment dla nas najlepsza walka - mówi Andriej Riabiński, promotor Aleksandra Powietkina (35-2-1, 24 KO), o potencjalnym starciu z Dillianem Whyte'em (27-1, 18 KO).

Pojedynek czołowych "ciężkich" miałby się odbyć na przełomie kwietnia i maja w jednym z brytyjskich miast.

- To, że negocjujemy starcie z Whyte'em wcale nie oznacza, iż nie będzie również drugiej walki z Michaelem Hunterem. Ten rewanż wciąż nas interesuje. Na ten moment jednak kibice najchętniej zobaczyliby walkę "Saszy" z Dillianem, a i dla obu pięściarzy to najlepsza opcja. Po tym pojedynku będziemy mogli usiąść na spokojnie i rozważyć rewanż z Hunterem - tłumaczy szef grupy World of Boxing.

Powietkin i Whyte wystąpili 7 grudnia w Arabii Saudyjskiej na tej samej gali. Rosjanin zremisował ze wspomnianym Hunterem, zaś Anglik pokonał na punkty naszego Mariusza Wacha. Whyte piastuje status oficjalnego challengerem do pasa WBC wagi ciężkiej.