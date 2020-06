Iwajło Gocew, menadżer i współpromotor Kubrata Pulewa (28-1, 14 KO), przekonuje, że Anthony Joshua (23-1, 21 KO) miga się od obowiązkowej obrony z jego zawodnikiem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Albert Sosnowski dla Interii: Chcę odbudować polski boks olimpijski. Wideo INTERIA.TV

Bułgar jest challengerem narzucanym mistrzowi przez federację IBF. Do pojedynku ma dojść na pewno jeszcze w tym roku, nie ma natomiast konkretów.

Reklama

- Kiedy pokonamy Joshuę, damy mu rewanż, ale w przeciwieństwie do Ruiza przygotujemy się również do drugiej walki. To co zrobił Ruiz było po prostu niepoważne, a Kubrat to poważny facet i zawodnik. Przez pot, krew i łzy doszedł do pozycji obowiązkowego pretendenta. Joshua nie zaimponował wcale ostatnim występem. Kubrat jest przekonany, że Joshua obawia się go i próbuje przeciągnąć negocjacje. I chyba się z nim zgadzam w tej kwestii. On obawia się tej walki - powiedział Gocew cytowany przez Sky Sports.