Po nadchodzącym sezonie Pucharu Świata Kamil Stoch kończy bogatą w sukcesy przygodę ze skocznią. To oznacza, że odbywające się w miniony weekend zawody Letniego Grand Prix w Wiśle były dla niego ostatnimi w karierze. Finałowy rozdział tej historii jest piękny, ale i trochę smutny - trudno wyobrazić sobie polskie skoki bez "Orła z Zębu".

Podobne uczucia towarzyszyły kibicom, gdy w 2011 roku karierę kończył Adam Małysz. Na krótko przed oddaniem ostatniego skoku nasz mistrz udzielił wywiadu portalowi Sport.pl. Zapewniał wówczas, że decyzja o przejściu na sportową emeryturę jest nieodwołalna.

Moim marzeniem zawsze było skończyć karierę, kiedy będę dobrze skakał. Tak jak kiedyś mój idol Jens Weissflog. Wielu skakało świetnie, a kariery kończyli w kryzysie. To nie jest fajne. (...) To była strasznie ciężka decyzja, skoki są całym moim życiem, im się poświęciłem. Ale dziś jestem już bardzo zmęczony

W tym samym wywiadzie poruszono również inny temat. Gdy przeprowadzający rozmowę Robert Błoński poprosił Małysza, by wymienił nazwisko najważniejszej osoby w jego karierze, sportowiec odpowiedział w sposób, który mógł niektórych zaskoczyć.

Adam Małysz otwarcie zadeklarował swoją wiarę. Nagle wspomniał o papieżu

Po pytaniu Błońskiego o najważniejszą osobę w karierze, Małysz miał ciężki orzech do zgryzienia. Ostatecznie wybrnął. Odpowiedział, że "nie się wymienić jednej". A potem nagle zaczął mówić o wierze i papieżu.

"Choć nie jestem katolikiem, to jednak zawsze żałowałem, że nigdy nie dostąpiłem zaszczytu spotkania z papieżem Janem Pawłem II. Były propozycje audiencji, ale oficjalnej, z mediami. Tego nie lubię. Marzyłem, żeby z tak wielkim rodakiem spotkać się na bardziej prywatnej audiencji. Jan Paweł II był fanem skoków i żałuję, że nic z tego nie wyszło" - mówił.

Zadeklarował swój "ogromny szacunek do Ojca Świętego". "W moim wyznaniu [Adam Małysz jest luteraninem - przyp. red.] nie uznaje się papieża, ale dla mnie to był wielki człowiek, który bardzo pomógł światu. Teraz mamy innego papieża, ale to już nie jest to samo" - dodawał.

W ostatnim zdaniu chodziło o bezpośredniego następcę Jana Pawła II, Benedykta XVI, którego pontyfikat rozpoczął się w 2005, a zakończył w 2013 roku. Był on pierwszym od XV wieku papieżem, który dobrowolnie abdykował z urzędu.

Po nim na tronie Stolicy Apostolskiej zasiadł Franciszek, który zmarł w kwietniu bieżącego roku. Od maja papieżem jest pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Robert Prevost, który przyjął imię Leon XIV.

