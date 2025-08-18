Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ten klub skradł serce Andrzeja Dudy. To pięciokrotny mistrz Polski. "Byłem zażartym kibicem"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Od niedawna Andrzej Duda jest już byłym prezydentem Polski. W ostatnich dniach polityk zagościł w podcascie "Żurnalisty". Rozmowa trwała aż trzy godziny, poruszono w niej mnóstwo wątków. Jeden z nich dotyczył piłki nożnej. Duda zdradził, że sympatyzuje z jednym z polskich klubów występujących w Ekstraklasie. - Chodziłem na mecze, latałem z flagą - wspomina.

Andrzej Duda
Andrzej DudaFilip Naumienko/REPORTEREast News

6 sierpnia Karol Nawrocki objął urząd prezydenta RP. Tym samym zakończyła się druga kadencja panowania Andrzeja Dudy. Nie od dziś wiadomo, że była już głowa państwa nie tylko lubi, ale i uprawia sport.

W mediach niejednokrotnie mogliśmy zobaczyć jego zdjęcia ze stoku narciarskiego. Oprócz tego Duda pojawiał się na meczach piłkarskiej reprezentacji Polski. To właśnie w futbolu zakochał się najbardziej.

''Wydarzenia'': Skandal na meczu z izraelskim klubem. Obsceniczne zachowania i antypolski banerPolsat NewsPolsat News

Andrzej Duda to wielki kibic Cracovii. Te słowa mówią wszystko

Kilka dni po opuszczeniu Pałacu Belwederskiego w Warszawie 53-latek udzielił ponad trzygodzinnego wywiadu na kanale "Żurnalista". Podczas rozmowy odniósł się zarówno do kwestii politycznych, jak i sportowych.

Jeden z wątków dotyczył... Cracovii! Duda przyznał, że szczególnie w młodzieńczych latach był zapalonym fanem "Pasów". - "Kiedyś byłem zażartym kibicem Cracovii, ale to było jako dziecko. W latach 80. - powiedział Andrzej Duda.

Zobacz również:

Nicola Zalewski
Piłka nożna

Zalewski dopiero co trafił do Interu, a tu takie wieści. Jest oferta, to byłby hit

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    - W podstawówce chodziłem na mecze, latałem z flagą na wszystkie mecze w Krakowie! Na wyjazdowe rodzice nie pozwalali mi jeździć - dodał. Przypomnijmy, krakowski klub to pięciokrotny mistrz Polski. Ostatni z tytułów zgarnęli w sezonie 1947/48.

    Duda nie kibicował jedynie "Pasom". Jak pisał jego ojciec Jan w książce "Rodzice prezydenta", młody Andrzej wstawał w środku nocy, aby oglądać mecze. "W 1978 roku, gdy odbywały się mistrzostwa świata, musiałem budzić go w nocy, bo chciał oglądać mecze. Kibicował krakowskim klubom. Pamiętam, jak śpiewał piosenkę Cracovii. Potem prosił mnie, żebyśmy chodzili na stadion Wisły. Kiedyś ustaliliśmy, że pójdziemy na jeden mecz, ostatni w sezonie: Wisła Kraków-Górnik Zabrze. A on akurat wtedy zachorował" - relacjonował.

    Obecnie Andrzej Uda może być zadowolony z tego, jak Cracovia radzi sobie w lidze. Po pięciu kolejkach zespół prowadzony przez Lukę Elsnera zebrał dziesięć punktów i na ten moment jest wiceliderem Ekstraklasy.

    Zobacz również:

    Marcin Bachleda i Anna Twardosz (w ramce)
    Skoki Narciarskie

    Polki przeszły do historii, takiego konkursu jeszcze nie było. Trenera ścisnęło za gardło

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Andrzej Duda
    Andrzej DudaPETRAS MALUKASAFP
    Mężczyzna w okularach z uśmiechem bije brawo, wokół niego stoją inni ludzie, niektórzy mają identyfikatory na szyjach, atmosfera zasugerowana jest jako pozytywna i oficjalna.
    Andrzej Duda na finale igrzysk olimpijskich siatkarzy Polska - FrancjaŁukasz KalinowskiEast News
    Dwóch mężczyzn w garniturach ściska sobie dłonie w eleganckim pomieszczeniu z flagami Polski, na tle bogato zdobionych mebli i portretu w ramie na ścianie.
    W "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek analizują, co Andrzej Duda napisał w autobiografii i czy zawarł tam przestrogi dla Karola NawrockiegoPawel WodzynskiEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja