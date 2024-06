Usyk nie jest już absolutnym mistrzem świata. Ten film oglądają dzisiaj wszyscy

Ołeksandr Usyk (22-0, 14 KO) sięgnął po tytuł niekwestionowanego mistrza świata wagi ciężkiej 18 maja w Rijadzie. Po "walce stulecia" pokonał tam Tysona Fury'ego . Starcie trwało pełne 12 rund i zakończyło się niejednogłośnym werdyktem sędziów. Do Ukraińca trafiły pasy federacji WBC, WBO, WBA i IBF .

To pierwszy absolutny czempion w XXI wieku. Wcześniej podobnej sztuki dokonał Lennox Lewis ćwierć wieku wcześniej . W 1999 roku nie posiadał jednak pasa WBO, który unifikowany jest od 2007 roku.

Usyk oddaje mistrzowski pas IBF. Nowego czempiona wyłoni walka Joshua - Dubois

- Cześć wszystkim. Anthony i Daniel, słuchajcie, wiem, że pas IBF jest dla was ważny. Nazwijmy to moim prezentem na 21 września. Dziękuję Bogu za wszystko. Chwała Ukrainie - powiedział Usyk w krótkim filmie opublikowanym na Instagramie.

Cześć wszystkim. Anthony i Daniel, słuchajcie, wiem, że pas IBF jest dla was ważny. Nazwijmy to moim prezentem na 21 września.

Ukrainiec zwrócił się bezpośrednio do Anthony'ego Joshuy (28-3, 25 KO) i Daniela Dubois (21-2, 20 KO). To oni staną naprzeciw siebie we wrześniu. O pas IBF powalczą podczas gali w Londynie na Wembley Arena.