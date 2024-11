Najman długo się wahał, ale wreszcie to powiedział. W tym czuje się lepszy od Michalczewskiego

Wygrana walka i muzyczny debiut. Marcin Najman nie wie, co to nuda

W jednym z wywiadów Najman przyznał, że po raz pierwszy myślał o zakończeniu kariery już w 2003 roku, ale po raz pierwszy zadeklarował to szerszemu gronu siedem lat później, przed starciem z Przemysławem Saletą. Choć przegrał pojedynek, słowa nie dotrzymał. Od blisko 14 lat internet żyje odchodzeniem pięściarza na emeryturę, ale nic nie wskazuje, by w najbliższym czasie do tego doszło. Ledwie na początku października pokonał Tomasza Olejnika podczas gali Fame: The Freak.

W tym Najman czuje się lepszy od Michalczewskiego

"Poruszyłeś bardzo ważny temat: co zrobić, żeby te emocje, które towarzyszyły ci w czasie, gdy byłeś na tzw. piedestale, w świetle reflektorów, przenieść do dalszego twojego życia. Są ludzie, którzy potrafią się doskonale odnaleźć, jak Dariusz Michalczewski. Bo uważam, że on biznesowo dużo lepiej..." - zaczął gość programu, gdy gospodarze przerwali, by zasugerować, że popularny "Tiger" osiągnął znacznie większe sukcesy sportowe, niż Najman, co ułatwiło mu prowadzenie interesów po zakończeniu kariery.