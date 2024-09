Ołeksandr Usyk i jego rodak-kompan, co do którego oficjalnie wiemy tylko, że również ma na imię Ołeksandr, nie weszli na pokład samolotu Buzz, który 17 września w godzinach wieczornych miał wylecieć z Krakowa do Salonik o godzinie 20:40. I to jest ostatni moment, gdy relacja stron jest w pełni zbieżna.



Usyk bagatelizuje wydarzenia w Krakowie. Menedżer Aleksander Krasjuk wkroczył do akcji

Sam Usyk, można odnieść takie wrażenie, zdecydował się po całym zdarzeniu, które dla niego i rodaka zakończyło się po 22, gdy w towarzystwie Konsula Generalnego Ukrainy opuścili pomieszczenia służbowe, wyciszyć wydźwięk zdarzenia. - Przyjaciele, wszystko w porządku. Doszło do nieporozumienia, które zostało szybko wyjaśnione . Dziękuję wszystkim, którzy się martwili. Dziękuję ukraińskim dyplomatom za wsparcie. I szacunek dla polskich funkcjonariuszy organów ścigania, którzy wykonują swoje obowiązki bez względu na wzrost, wagę, uzbrojenie i regalia. Dziękuję Bogu za wszystko - przekazał na Instagramie. Reklama

Inną postawę przyjął menedżer mistrza świata wagi ciężkiej, Aleksander Krasjuk, który w zupełnie inny sposób pochylił się nad sprawą. A na punkt wyjścia wykoncypował sobie nawiązanie do wydarzeń sprzed... 8 lat.

Rzeczywiście tak się stało, że dokładnie osiem lat wcześniej, 17 września 2016 roku, w trójmiejskiej hali Ergo Arena byliśmy świadkami wielkiego święta boksu. Do ringu weszli urzędujący wówczas mistrz świata WBO kategorii junior ciężkiej Krzysztof Głowacki , a do przeciwnego narożniku wkroczył zawodnik o statusie pretendenta, właśnie Ołeksandr Usyk. "Główka" był ciągle w szczytowym okresie swojej kariery, ale mogliśmy się przekonać, że Usyk jest pięściarzem ulepionym z zupełnie innej gliny. Ukrainiec wprost zabawił się z naszym czempionem, pokazał wiele z kapitalnych umiejętności i niestety niemalże do jednej bramki rozprawił się na punkty z Głowackim .

Krasjuk o kajdankach, nieprzyjemnej rozmowie i "polskim święcie"

I właśnie to wydarzenie Krasjuk wykorzystał do tego, by we wstępie do przedstawienia wersji zdarzeń z lotniska, którą posiadł, napisać... No właśnie, wyłącznie z uśmiechem i poczuciem humoru, czy jednak w zaczepnym tonie? "Jak Polacy świętowali rocznicę zwycięstwa Usyka nad Głowackim" - taki nadał wstęp dla swoich kolejnych postów, na końcu umieszczając emotikonę wyrażającą twarz z uśmiechem. Reklama

Krasjuk, przedstawiając jego zdaniem wiarygodny przebieg zdarzeń, zaczął od tego, że obaj przyjaciele, Usyk i drugi Ołeksandr, po dotarciu do Krakowa byli zmęczeni, bowiem podróż z Kijowa do stolicy Małopolski odbyli samochodem, a trwała ona ponad 11 godzin. To dlatego przyjaciel początkowo zasnął na siedzeniach w poczekalni, później obudzony przez Usyka, który następnie korzystając ze swojej kolejki priorytetowej przeszedł kontrolę paszportową i pokładową, a następnie na niego czekał.

- Pracownicy linii lotniczych jakoś w dziwny sposób określili stan drugiego Ołeksandra jako "głębokie upojenie alkoholowe" i nie wpuścili go na pokład samolotu. Usyk zaczął dowiadywać pracowników Ryanair o przyczyny odmowy, ci jednak odmówili składania wyjaśnień i wezwali policję. Po pojawieniu się funkcjonariuszy pracownicy linii lotniczej wskazali drugiego Ołeksandra i wyjaśnili swoje wnioski dotyczące niewpuszczenia na pokład samolotu. Policja poprosiła go, aby poszedł z nimi w celu ustalenia faktów i uzupełnienia dokumentów ~ pisze menedżer Usyka na swoim oficjalnym koncie na Instagramie.

Następnie, jak przekonuje Krasjuk, Usyk miał stanowczo oświadczyć, iż nie opuści przyjaciela, nie będzie bez niego leciał i "nie zamierza opuszczać miejsca do czasu pojawienia się przedstawicieli ukraińskiej dyplomacji".

- Na to policjanci zagrozili zatrzymaniem i założeniem kajdanek. Wtedy Usyk wyciągnął ręce i... policjant założył mu kajdanki na nadgarstki. I tylko jemu, bo jak widać na filmie, nakręconym przez jednego z pasażerów, drugi Ołeksandr idzie bez kajdanek i niesie torbę podróżną - peroruje dalej menedżer jednego z najlepszych pięściarzy świata. Reklama

Krasjuk zwraca uwagę, że w siedzibie funkcjonariuszy przyjacielowi Usyka zaproponowano poddanie się odpowiedniej procedurze, co ma nie być zbieżne z wersją Ryanaira. - Następnie doszło do "nieprzyjemnej rozmowy" pomiędzy policją, a pracownikami linii lotniczych, ale było już za późno - przekonuje prawa ręka ukraińskiego czempiona.

W tym czasie, jak utrzymuje Krasjuk, na miejscu już pojawił się Konsul Generalny Ukrainy, a menedżer ironizuje z motywacji, która mogła przyświecać wszystkim, którzy w ten sposób potraktowali Usyka w Krakowie-Balicach.

- Czy zaćmienie księżyca zaćmiło świadomość pracowników linii lotniczych i policji, czy też chęć poznania wybitnego mistrza - trudno powiedzieć. Z całą pewnością można jednak powiedzieć, że rocznicę zwycięstwa Usyka nad Głowackim w 2016 roku w Gdańsku w wyjątkowy sposób świętowali Polacy - ocenia Krasjuk.

Twarde żądanie Krasjuka. "Poczekamy na oficjalne przeprosiny i odszkodowanie"

O ile jednak można zastanawiać się, ile w tych wycieczkach nawiązujących do wielkiej, sportowej walki przed laty, więcej ironii, a więcej powagi, o tyle ostatnie zdanie nie pozostawia wątpliwości. Menedżer Usyka stawia twarde oczekiwania, aby sprawa mogła być przez nich uznana za załatwioną. Reklama

- Dzięki Bogu, incydent się skończył. Poczekamy na oficjalne przeprosiny i odszkodowanie od Ryanaira oraz polskich organów ścigania ~ zakończył swój długi wpis, obrazowany grafikami, Krasjuk.

Z pewnością istotne byłoby ustalenie pewnego znaczącego faktu, o co od początku zabiegał dziennikarz Interii. I w pewnej chwili wydawało się, że wszystko zmierza w tym kierunku. Chodzi mianowicie o badanie alkomatem, które miało być dokonane względem przyjaciele Usyka, jeśli prawdą są słowa menedżera, iż padło jego zdaniem krzywdzące sformułowanie o "głębokim upojeniu alkoholowym".

Rzecznik prasowy Straży Granicznej powiedział Interii, że za to odpowiedzialna jest Służba Ochrony Lotniska. Zatem z pytaniem, czy zostało przeprowadzone badanie alkomatem mężczyzn, zwróciłem się do Służby Ochrony Lotniska, gdzie poinstruowano mnie, by o takie sprawy pytać rzecznika prasowego Kraków Airport, który chciał mnie odesłać do... Straży Granicznej. Jako że wyniknął dwugłos, pani rzecznik Natalia Vince zobowiązała się, że skontaktuje się z SG i wróci do mnie z informacją. Ostatecznie pani rzecznik Kraków Airport wróciła z następującą wiadomością: - Osoba, która brała udział w zdarzeniu, nie upoważniła nas do przekazywania takich informacji - odparła. Reklama

Przypomnijmy jeszcze kilka zdarzeń. Taką informację Interia otrzymała na oficjalne zapytanie, wysłane do biura prasowego linii Ryanair . Tu od razu wyjaśnijmy, żeby nie było niezrozumienia, czarterowe linie lotnicze Buzz należą właśnie do Ryanair Holdings.

"Agent przy bramce na lotnisku w Krakowie słusznie odmówił temu pasażerowi (przyjacielowi Usyka - przyp. AG) wejścia na pokład samolotu Buzz z Krakowa do Salonik (17 września) ze względu na jego zakłócające spokój zachowanie. Towarzysz podróży tego pasażera, czyli pan Usyk, nie spotkał się z odmową, jednak zdecydował się nie wchodzić na pokład. Po zakończeniu wejścia na pokład agent przy bramce wezwał pomoc, a pasażerowie spotkali się z policją lotniskową"

Rzecznik SG podkreślał, jako że najbardziej uderzający był widok Usyka w kajdankach, co od początku w powszechnym odbiorze konotowało, że sprawa może być ultrapoważna, iż było to działanie czysto prewencyjne. Z uwagi na - cytując majora Michałowskiego - gabaryty mistrza świata i pobudzenie faktem, że nie odlecieli.

Artur Gac

