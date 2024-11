Jak doskonale pamiętają wszyscy fani boksu, 18 maja wreszcie do walki unifikacyjnej w wadze ciężkiej. Ołeksandr Usyk wygrał na punkty z Tysonem Furym, podtrzymując przy sobie pasy WBO, WBA i IBF oraz zabierając Brytyjczykowi tytuł federacji WBC. Jak można się było spodziewać, szybko ustalono termin rewanżu. To były świetne wieści, bo wiosenna walka w Rijadzie stała na niesamowicie wysokim poziomie.

Po raz drugi zmierzą się ze sobą 21 grudnia. Ponownie miejscem wydarzenia będzie stolica Arabii Saudyjskiej. Ze stawki wypadł pas IBF, który po zwakowaniu należy już do Daniela Dubois. Tymczasem jest już scenariusz, w którym Ukrainiec i Brytyjczyk mierzą się po raz trzeci. Jeśli Usyk wygra, to trylogia zapewne nie będzie go interesowała, ale w przypadku udanego rewanżu "Króla Cyganów" otworzy się na nią świetna szansa. Sam zainteresowany o tym powiedział.