Aleksander Zachożyj niespodziewanie pokonany. Ukrainiec traci pas

To nie zmienia faktu, że Zachożyj na pewno był pięściarzem cenionym, co potwierdzała choćby decyzja samego Usyka . To właśnie rodak obecnie niekwestionowanego mistrza globu wszechwag pojawił się na jego obozie treningowym, gdy czarodziej ringu z Symferopola w lipcu 2022 roku przygotowywał się do pojedynku z Anthonym Joshuą . Nadchodziła bowiem rewanżowa batalia z AJ-em, która ponownie zakończyła się zwycięstwem Usyka.