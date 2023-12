Historyczny sukces Polek. Pierwsze takie złoto

Złoto Ewy Lewandowskiej i Julii Żmudzińskiej to pierwszy polski krążek z najcenniejszego kruszcu w klasie 29er, która stanowi klasę przygotowawczą do olimpijskiej klasy 49er. Załoga Lewandowska/Żmudzińska świetnie spisywała się od pierwszego dnia Młodzieżowych Mistrzostw Świata w żeglarstwie, które zakończyły się w brazylijskim mieście Buzios.

Na początku Polki wygrały trzy wyścigi i pewnie przewodziły stawce. Drugiego dnia wygrały dwa kolejne wyścigi, a w jednym zajęły czwartą lokatę, która wówczas nie liczyła się do klasyfikacji ogólnej. Następne dni przyniosły trudniejsze warunki, co poskutkowało dwoma drugimi i dwoma czwartymi miejscami. W najsłabszym wyścigu Polki zajęły ósmą pozycję i to ona nie liczyła się do końcowych wyników.