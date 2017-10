Jelena Ostapenko zagra w WTA Finals w Singapurze

Jelena Ostapenko jest siódmą tenisistką, która zapewniła sobie udział w WTA Finals w Singapurze. Łotyszka, która wygrała tegoroczny French Open po raz pierwszy w karierze wystąpi w kończącym sezon turnieju masters.

Zdjęcie Jelena Ostapenko /AFP

Do obsadzenia w singlu zostało tylko jedno miejsce.



- Jestem niesamowicie szczęśliwa, że po raz pierwszy zakwalifikowałam się do WTA Finals. To świetny dla mnie sezon i mam nadzieję, że będę w stanie to kontynuować i pokazać swój najlepszy tenis także w Singapurze - podkreśliła Ostapenko.



20-letnia zawodniczka zapewniła sobie przepustkę do mastersa, awansując w środę do 1/8 finału turnieju WTA w Pekinie. Łotyszka w dorobku ma tytuły i oba wywalczyła w tym sezonie. Najpierw sensacyjnie triumfowała w wielkoszlemowym French Open, a pod koniec września w imprezie w Seulu.



Już wcześniej udział w WTA Finals zagwarantowały sobie: Hiszpanka Garbine Muguruza, Rumunka Simona Halep, Czeszka Karolina Pliskova, Ukrainka Jelina Switolina, Amerykanka Venus Williams oraz Dunka polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki.

Ósme miejsce w rankingu "Race to Singapore" zajmuje Johanna Konta. Brytyjka ostatnio słabiej się spisuje i szansę na wyprzedzenie jej ma jeszcze kilka tenisistek. W tym gronie nie ma Agnieszki Radwańskiej, która plasuje się dopiero na 29. pozycji we wspomnianym zestawieniu i po raz pierwszy od 2010 roku nie zakwalifikuje się do mastersa.



Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 22-29 października. Poprzednią wygrała Słowaczka Dominika Cibulkova.