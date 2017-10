Fani mieszanych sztuk walki doczekali się nie lada gratki! ​Najbardziej hitowe zestawienie w tym roku stało się faktem. Już niedługo najpopularniejszy raper w Polsce i zawodnik MMA Popek Monster (MMA 3-2, 3 KO) zmierzy się z jednym najbardziej rozpoznawalnych aktorów w kraju i byłym judoką Tomaszem "Strachem" Oświecińskim.

Obaj zawodnicy pojawią się na zbliżającej się gali KSW 40, 22 października w Dublinie, gdzie po raz pierwszy staną naprzeciw siebie podczas face to face.

Dla Popka będzie to już trzeci pojedynek w okrągłej klatce. Ekscentryczny muzyk w grudniu ubiegłego roku nie sprostał Mariuszowi Pudzianowskiemu, by na majowej rekordowej gali KSW 39 efektownie odprawić Roberta "Hardkorowego Koksa" Burneikę.

Popularny "Strachu" przygotowuje się do debiutu w MMA od kilku miesięcy, a we wrześniu związał się kontraktem z największą organizacją w Europie.

Data i miejsce tego wyjątkowo oczekiwanego pojedynku zostaną podane do publicznej wiadomości w najbliższych dniach.



Tomasz Oswiecinski to niezawodowy aktor, pochodzący z Białegostoku. W szkole uprawiał judo, później trenował na siłowni i został bramkarzem na dyskotekach, gdzie wyłowiono go do filmów. Ma na koncie sporo ról w serialach, np. w "Pitbullu".



