Izu Ugonoh straszony przez Dominika Breazeale'a

Dominic Breazeale (17-1, 15 KO) i Gerald Washington (18-0-1, 12 KO) to dobrzy znajomi, dlatego 25 lutego razem zamierzają świętować, jeśli wygrają swoje pojedynki na gali w Birmingham w Alabamie.

Zdjęcie Dominic Breazeale /AFP

Breazeale zrobi wszystko, by zepsuć nieskazitelny rekord Izu Ugonohowi (17-0, 14 KO). - To duży facet, ma silny cios. Z tego, co wiem, lubi walczyć. Ja też lubię, więc damy fanom to, na co czekają - mówi Amerykanin.

Reklama

Jego walka z Polakiem poprzedzi główną atrakcję wieczoru, w której Deontay Wilder (37-0, 36 KO) będzie bronił pasa WBC w starciu z Washingtonem.

- Już nie mogę doczekać się tego wszystkiego. Najpierw ja znokautuję rywala, a potem Gerald! - powiedział Breazeale.

Pięściarz z Kalifornii ma nadzieję, że wkrótce sam dostanie kolejną szansę walki o tytuł. Jedną już miał, ale w czerwcu ubiegłego roku został zastopowany przez Anthony'ego Joshuę (18-0, 18 KO). W kwietniu będzie uważnie się przyglądał potyczce Anglika z Władimirem Kliczką (64-4, 53 KO).

- Wszystko zależy w tej walce od Kliczki. Jak wierzy, że jest jeszcze z niego kawał skurczybyka i znokautuje Joshuę. Jeśli jednak pozwoli komuś takiemu, jak Joshua, wejść w walkę i pewnie się poczuć, to ten to wykorzysta. Joshua jest silny, szybki i bardzo atletyczny - stwierdził.