Żużel. To czeka nas w 2021 roku!

Sezon ligowy w Polsce rozpocznie się w Wielką Sobotę, 3 kwietnia. Potrwa aż do października, kiedy rozegrane zostaną baraże. Równolegle do zmagań w trzech polskich klasach rozgrywkowych odbywać będzie się rywalizacja chociażby w Grand Prix, Speedway of Nations czy Indywidualnych Mistrzostwach Polskich.

Pierwsza oficjalna impreza nadchodzącego sezonu w Polsce odbędzie się już tydzień przed Wielkanocą - w sobotę 27 marca odbędzie się mecz "Północ - Południe" w którym wystąpią reprezentanci klubów eWinner 1. Ligi. Na razie nie wiadomo które miasto podejmie się organizacji tych zawodów.

Tydzień później, w Wielką Sobotę rozpocznie się sezon ligowy we wszystkich trzech klasach rozgrywkowych. Mecze inauguracyjnej kolejki zostaną rozbite na tradycyjny dzień święcenia pokarmów i oba dni świąt wielkanocnych. Lany Poniedziałek będzie jednak dniem wolnym dla zawodników PGE Ekstraligi. Dlaczego? Na ten dzień zaplanowano pierwsze spotkanie Żużlowej Reprezentacji Polski pod wodzą Rafała Dobruckiego.

Po świętach wielkanocnych cały kraj wpadnie w ligową rutynę. Coweekendowe spotkania przeplatane rundami DMPJ i eliminacjami różnych turniejów. 24 kwietnia we Włoszech wystartuje cykl Speedway Grand Prix. Przełamanie przyniesie majówka - w Święto Pracy w Gdańsku spotkają się najmłodsi żużlowcy, by rozstrzygnąć któremu z nich należy się Brązowy Kask. 2 dni później w Bydgoszczy poznamy najlepszą parę klubową w kraju.

Takie żużlowe weekendy bardzo spodobały się jak widać żużlowym decydentom. W dniach 9-11 lipca zobaczymy kolejno: Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi (lokalizacja nieznana), finał Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Zielonej Górze oraz seniorską odsłonę tego czempionatu. Finał zmagań o czapkę Kadyrowa odbędzie się tradycyjnie na torze aktualnego Drużynowego Mistrza Polski, a więc na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie.

Sierpień to już miesiąc bardzo ważnych rozstrzygnięć we wszystkich ligach. 2 dnia miesiąca poznamy drużyny, które awansowały do fazy play-off PGE Ekstraligi, a 2 tygodnie później 4 najlepsze zespoły w niższych ligach.

Mistrza Polski oraz kolejność na podium PGE Ekstraligi poznamy już 26 września. Beniaminka PGE Ekstraligi, a także zwycięzcę 2. Ligi tydzień później - w niedzielę 3 października. Dzień wcześniej, tradycyjnie już w pierwszą sobotę miesiąca na toruńskiej MotoArenie, obejrzymy koronację nowego (a może także starego, czyli Bartosza Zmarzlika) indywidualnego mistrza świata.

To jednak nie koniec emocji. Sezon zamkniemy dopiero 17 października w Manchesterze. Tam odbędzie się bowiem druga odsłona dwudniowego finału Speedway of Nations w której rozstrzygnie się rywalizacja o tytuł najlepszej żużlowej nacji na świecie.

