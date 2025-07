Wczoraj dobiegł końca pierwszy przystanek podczas letniego tournee po Ameryce Północnej w głównym cyklu kobiecych rozgrywek, czyli turniej WTA 500 w Waszyngtonie. Nie brała w nim udziału Iga Świątek, która korzystała jeszcze z ostatnich dni odpoczynku w Polsce, a później udała się do Montrealu na zmagania rangi "1000". Mimo to raszynianka utrzymała trzecią pozycję w rankingu. Jessica Pegula nie wykorzystała swojej szansy na wyprzedzenie 24-latki. Amerykanka musiała wygrać całe rozgrywki, by wrócić na podium. Tak się jednak nie stało. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych odpadła już w drugiej rundzie, ulegając późniejszej triumfatorce - Leylah Fernandez.