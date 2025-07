Nocna przemiana polskich siatkarek. "Nie wszystko układało się tak, jakbyśmy chciały"

Tomasz Kalemba, Interia Sport: Aż 16 lat przyszło czekać polskim kibicom na to, by nasze siatkarki sięgnęły po medal dużej imprezy u siebie. W Łodzi zdobyłyście brązowe medale Ligi Narodów.

- I to było słowo klucz: chcemy. Nie miałyśmy już nic do stracenia. Chciałyśmy pokazać zupełnie inne oblicze naszego zespołu niż w meczu z Włoszkami. I to nam się udało. Od początku weszłyśmy w ten mecz o brązowy medal dużo pewniej. Ani przez moment nie zwątpiłyśmy, że końcowy wynik spotkania mógłby być inny, niż trzy sety po naszej stronie.

Co was tak odmieniło w ciągu nocy?

- Każda z nas zrobiła coś przede wszystkim w swojej głowie. Ale też przede wszystkim jako zespół. Zebrałyśmy się i próbowałyśmy to przeanalizować. Starałyśmy się razem przełknąć tę porażkę z Włoszkami, by lepiej wejść w nowy dzień. Wiedziałyśmy, że najważniejsze jest to, co jest przed nami, bo na to, co jest już za nami, nie mamy wpływu. Można zatem było tylko się poprawić.