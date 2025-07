Rozenek odniosła się do całej afery i wyjaśniła, że to zwyczajny błąd "paskowego", który tak ją przypadkowo postarzył.

"Podpisano mnie na tzw. belce: "Małgorzata Rozenek, 41 lat", zamiast "31 lat". Ale najśmieszniejsze jest to, że za granicą osoby, które mnie nie znają, dają mi 10 lat mniej. Dlatego tak często wyjeżdżam" - tłumaczyła w rozmowie z Party".

Temat od czasu do czasu jednak wracał. Sama żona Radosława próbowała żartować z tego jeszcze parokrotnie, chociażby chwaląc się "nowym dowodem", na którym widniała data: 1 czerwca 1999 roku.

Na to też jednak znalazło się wyjaśnienie , bowiem okazało się, że to nie ona była na wspomnianym zdjęciu, tylko jej sobowtór.

"Organizuje mój własny konkurs pt. 'Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie', bo bardzo chciałabym poznać moją imienniczkę, która na dodatek jest do mnie podobna. Pani Małgorzato, proszę się do mnie odezwać, bo z wielką przyjemnością zaprosiłabym Panią na obiad. :-) P.S. Jeśli ktoś chce znaleźć moje studniówkowe zdjęcia, może przestać szukać. Czemu? Bo w studniówkowy wieczór zostałam w domu" - odniosła się do całej afery Małgorzata.