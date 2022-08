Zmarzlik pojechał za trzech!

Apator Toruń pokonał Stal Gorzów w pierwszym meczu ćwierćfinału PGE Ekstraligi, ale to goście wracają do domów w lepszych humorach. Strata jest bardzo niewielka, a większość ekspertów już teraz wróży im bezproblemowy awans do kolejnej rundy. To osiągnięcie o tyle większe, że Stal jechała do kujawsko-pomorskiego bez dwóch największych gwiazd. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że w naszych notach to właśnie ich zawodników oceniliśmy wyżej.