Świątek czeka na pierwszą rywalkę, a teraz taki komunikat. Organizatorzy informują

Iga Świątek przebywa od kilku dni w Montrealu. To właśnie tam rozpoczyna się kolejna część tenisowego sezonu. Polka w Kanadzie rozstawiona będzie z numerem "2" i jest jedną z faworytek do końcowego triumfu. W swoim pierwszym meczu zmierzy się z Julia Putincewa lub tenisistką z kwalifikacji - Hanyu Guo . Mecz Kazaszki z Chinką zaplanowano na poniedziałek.

Kibice zastanawiają się, kiedy pierwszy mecz w Montrealu zagra Iga Świątek. Datę pierwszego pojedynku można łatwo wywnioskować po przeanalizowaniu turniejowej drabinki. Zgodnie z harmonogramem, tenisistki będą grać co drugi dzień w zależności od tego, w której połowie drabinki się znajdują. Jako pierwsza grać będzie górna część, a Świątek znajduje się w dolnej. Tak więc to oznacza, że Polka pierwszy mecz powinna zagrać w środę (30 lipca) . To oczywiście może ulec zmianie m.in. ze względu na warunki atmosferyczne.

Iga Świątek nie ma dobrych wspomnień z kanadyjskiego turnieju. 24-latka przylatuje do Montrealu lub Toronto od 2019 roku, ale nigdy jej nie udało się jej tam wygrać. Najlepszy jej wynik w kraju spod znaku klonowego liścia to półfinał w 2023 roku. Stoczyła w nim wyrównany bój z Jessicą Pegulą, ale musiała wówczas uznać wyższość Amerykanki (6:2, 6:7, 6:4). Przed rokiem Świątek do Kanady w ogóle nie przyleciała. Tłumaczyła to zmęczeniem po igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Podobnie było w 2021 roku po igrzyskach w Tokio.