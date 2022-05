Zakasał rękawy, by ratować honor drużyny

Michał Konarski Żużel

Zdarzały się już sytuacje, w których zawodnicy ściągali w trakcie biegu gogle, aby mieć lepszą (lub jakąkolwiek) widoczność. To co jednak zrobił kilka dni temu Janusz Kołodziej, przejdzie do historii PGE Ekstraligi.

Zdjęcie Janusz Kołodziej / Marcin Kubiak / Flipper Jarosław Pabijan