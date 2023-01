Unika tego jak ognia. Powiedział dlaczego

To dlatego Martin Vaculik unika jazdy na crossie

Sam zawodnik jest doskonale świadomy, że musi na siebie uważać, dlatego nawet zimą nie zamierza kusić losu. - Od mniej więcej pięciu lat nie jeżdżę na motocrossie - powiedział w live chacie na Facebooku Stali Gorzów, gdy fani spytali się go o to jak przygotowuje się do nadchodzącego sezonu. - Po pierwsze, nie za bardzo to ogarniam. Niektórzy żużlowcy świetnie sobie radzą w tych tematach, ale ja niestety do tego grona nie należę. Nie zmienia to faktu, że podoba mi się ten sport, lecz dla mnie to duże ryzyko niepotrzebnego upadku - dodał.