To był mecz do jednej bramki. Dosłownie!

Sędzia zdecydował się mimo to rozpocząć zawody. Zespół z Podkarpacia pozostawał niewzruszony i nawet nie zamierzał przebierać się w kombinezony. Do pierwszego biegu wyjechali tylko gospodarze - 5:0 dla Unii. Scenariusz powtórzył się także w drugim i trzecim wyścigu - 10:0, 15:0. Po czterech biegach z udziałem tylko zawodników gospodarzy na murawie stadionu pojawił się prezes Unii, Józef Dworakowski. Przeprosił kibiców i poinformował, że otrzymają oni zwrot pieniędzy wydanych na bilety.

Na stadionie nie było już wtedy ani jednego rzeszowianina. W akompaniamencie okrzyków i pod gradem kamieni rzucanych przez miejscowych kibiców zawinęli oni swoje manatki do busów i rozjechali się do domów. Jako pierwszy dokonał tego Nicki Pedersen, lider PGE Marmy. Wielu proleszczyńskich obserwatorów domniemywało wówczas głośno, iż to właśnie Duńczyk wywołał całe zamieszanie, a działacze Marmy chcieli przełożyć mecz tylko dlatego, że trzykrotny mistrz świata nie zdążył wyleczyć swej kontuzji nadgarstka na pierwotny termin.

- - Nie podeszliśmy do spotkania z jednego powodu - tor w ocenie zawodników i mojej był torem niebezpiecznym. Z pewnością był nierówny na całej długości i szerokości. Nie jechaliśmy tylko i wyłącznie z tego powodu. Padła propozycja, która była później szeroko komentowana, że jeżeli ktokolwiek uważa, że to z jego przyczyny chcemy odwołać to spotkanie, to niekoniecznie Nicki musi pojechać w tym meczu - tłumaczyła później Marta Półtorak, prezes Marmy.