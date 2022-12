Rosjanin jest dla nich najlepszą opcją?

Kudriaszow to jeden z tych rosyjskich żużlowców, którzy na sezon 2023 wracają do ligi. On, Artiom Łaguta i Emil Sajfutdinow pojadą na polskiej licencji. Blisko tego też jest także Wadim Tarasienko. Łaguta, Sajfutdinow i Tarasienko mają już swoje kluby i pojadą odpowiednio w Betard Sparcie, Apatorze i GKM-ie (o ile oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem). Kudriaszow z tej czwórki jest najsłabszy, ale na poziomie drugo-, a może nawet pierwszoligowym może być wzmocnieniem wielu drużyn.

Co oczywiste Kudriaszow nie ma też jakichś wielkich żądań finansowych, bo jemu zależy na powrocie znacznie bardziej niż klubom na jego pozyskaniu. Rosjanin jest już rok w plecy, a w poprzednich sezonach też jakiegoś wielkiego szału nie robił. To nie pozostaje bez wpływu na jego finanse, a w przypadku żużlowca finanse to sprawa absolutnie kluczowa. Kudriaszow musi znaleźć klub, a kluby jedynie mogą go pozyskać. Mają też inne opcje.

Wybrzeże weźmie Kudriaszowa?