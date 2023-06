Problemy gwiazdora. Trener go tłumaczy

- Fredka musi coś znaleźć w motocyklach, bo one nie są tak szybkie, jak były w niskich temperaturach. Tak bym to nazwał. W meczu z Lesznem zdobył sześć punktów z bonusem, ale to nie jest ten Lindgren, który mijał zawodników na trasie. Mamy teraz dwa tygodnie przerwy i czas na to, by uporządkować te sprawy - skomentował postawę swojego podopiecznego menedżer Motoru, Jacek Ziółkowski.