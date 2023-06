Polak na podium mistrzostw Europy!

Ostra krytyka Woźniaka

- Szymon, mimo że jest moim faworytem w tym turnieju, jest specjalistą. Od czego? Powiem tak. Za bardzo "aktorzymy". Ja sam jeździłem na żużlu jeszcze nie tak dawno i w takiej sytuacji nie chciałbym się wywrócić i po prostu bym "zawrócił" zamiast szukać kontaktu, licząc na regulamin. W Gorzowie zrobił to samo i pan Demski to potwierdził. To nie jest tak, że mam coś do Szymona. Nic do niego nie mam. To po prostu kwestia stricte regulaminowa nad którą wydaje mi się, że trzeba popracować - powiedział w studio TVP Sport były reprezentant Polski, Sebastian Ułamek. Wtórowali mu inni goście w studio, a zasiadający w budce komentatorów Jacek Frątczak także wykluczyłby z powtórki Polaka.