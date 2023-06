Pewniak do kadry na mundial! Tam odżył

Próżno szukać występów bez dwucyfrówki

Mowa nie tylko o zawodach ligowych, ale także indywidualnych. Podczas pierwszej rundy IMP w Rzeszowie, Pawlicki przyjechał na metę trzeci, do końca walcząc z Maciejem Janowskim o dwa punkty. Reprezentant Sparty Wrocław przekombinował tylko w jednym wyścigu, w którym dojechał do mety ostatni. Kibice zapamiętają te zawody przede wszystkim z fantastycznej jazdy defensywnej Pawlickiego.

Pewniak na mundial

Przed sezonem wydawało się, że mamy trójkę zawodników pewną do występu w finale DPŚ. O sile naszej kadry mieli stanowić stali uczestnicy cyklu Grand Prix, a stawkę uzupełnić mieli Dominik Kubera i Janusz Kołodziej. Tymczasem Kubera leczy kontuzję, a pukać do kadry zaczęli Pawlicki i Szymon Woźniak. Niemniej mimo gorszej średniej biegowej, spowodowanej słabym początkiem sezonu, to Pawlicki powinien wystąpić w DPŚ. Przemawia za nim obecna forma, a także domowy tor.