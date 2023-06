Mistrz świata opuści klub? Kolejny znak

Już kilka tygodni temu prezes Sparty Wrocław, Andrzej Rusko podjął decyzję, którego zawodnika odstawi od składu po zakończeniu bieżącego sezonu. To potwierdził na antenie Canal+ w Magazynie Żużlowym PGE Ekstraligi Jacek Gajewski. Coraz więcej wskazuje na to, że już sam Brytyjczyk jest pogodzony ze swoim losem.

Nie wyjechał na próbę toru

Tai Woffinden po raz pierwszy od wielu lat nie wyjechał na próbę toru do spółki z Maciejem Janowskim przed meczem w Gorzowie. Zastąpił go Piotr Pawlicki. Do tej pory Sparta Wrocław słynęła z tego, że na próbę toru desygnowała ten sam skład osobowy. Tym razem było inaczej. To kolejny znak, świadczący o tym, że trzykrotny indywidualny mistrz świata odejdzie z klubu?