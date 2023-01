Koszmar w Australii. Same kontuzje

Tuż przed końcem roku fatalny upadek podczas mistrzostw Oceanii zaliczył Jackson Milner. 17-latek brał udział w potężnym karambolu. Doznał wstrząśnienia mózgu, ma też problem z płucami. Najgorsze jednak jest to, że i on naruszył kręgosłup, który jest pęknięty w kilku miejscach. To wszystko da się wyleczyć, ale przed nastolatkiem długa rehabilitacja. W australijskim sezonie z pewnością już na torze go nie zobaczymy.