Uciekł przed wcieleniem do rosyjskiej armii, zadebiutuje w reprezentacji Polski

Tegoroczny europejski czempionat zostanie przeprowadzony w formule wielobojowej. W wieloboju, jak również wieloboju sprinterów kluczem do walki o najwyższe cele jest wszechstronność, dlatego słabszy przejazd na jednym z dystansów może sporo kosztować. W rywalizacji wieloboistów, zwłaszcza sprinterskich, znakomicie odnajdują się gospodarze, którzy od lat przewodzą stawce.

W marcu ubiegłego roku, na wielobojowych MŚ w Inzell panczeniści z Holandii wywalczyli aż 7 na 12 możliwych medali, a jedynym z Europejczyków, który poza nimi stanął na podium, był Norweg Hallgeir Engebraten . Z kolei na poprzednich ME w wieloboju w Hamar , rozgrywanych na początku 2023 roku, Holendrzy wygrali każdą konkurencję. Karolina Bosiek , najlepsza z Polaków, była wówczas piąta.

Nasza kandydatka do medalu w ostatniej chwili została zmieniona

- Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, z czego wynikała dominacja Holendrów. Wielobój to królewskie zawody, bo wyłaniają najbardziej wszechstronnego, potrafiącego się odnaleźć na każdym dystansie łyżwiarza. Wiadomo, że dziesiąte sekundy mogą mieć później znaczenie. Sprint jest trochę nieprzewidywalny, na 500 metrów w 0,1 sekundy mogą się zawrzeć czasy kilku zawodników. Na 1000 metrów wygrywa się za to ostatnim wirażem i wytrzymałość szybkościowa będzie miała znaczenie do końcowego zwycięstwa - uważa Roland Cieślak, trener reprezentacji Polski panczenistów specjalizujących się w średnich i długich dystansach.